×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский экс-полицейский сел на 8 лет за выбивание показанийСегодня в 11:37

  • Текст

Его сообщнику дали 7 лет.

Верхнепышминский горсуд вынес приговор экс-полицейскому Данилу Карачевцеву и его подельнику Денису Макурину, которые избили 33-летнего задержанного. Бывшего силовика признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначили 8 лет колонии строгого режима. Его сообщник получил 7 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, преступление было совершено 29 мая 2016 года. Осужденные вместе с третьим сообщником - оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности горотдела угрозыска Александром Подшиваловым - вывезли мужчину в лес вблизи деревни Коптяки. Там из него выбивали информацию о наркоторговцах, промышляющих в Среднеуральске. Жертву исколотили до полусмерти и оставили в лесу. Мужчине удалось выбраться на дорогу, где его подобрали автомобилисты.

Экс-полицейских задержали 2 июня 2016 года. Уголовное дело в отношении Подшивалова было выделено в отдельное производство. В октябре 2016 года суд отправил его на 4 года в колонию строгого режима.

Ранее по теме:
Выбивавший показания в лесу свердловский экс-полицейский сел на 4 года
В Верхней Пышме будут судить избивших задержанного экс-полицейских

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×