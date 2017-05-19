Его сообщнику дали 7 лет.

Верхнепышминский горсуд вынес приговор экс-полицейскому Данилу Карачевцеву и его подельнику Денису Макурину, которые избили 33-летнего задержанного. Бывшего силовика признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и назначили 8 лет колонии строгого режима. Его сообщник получил 7 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, преступление было совершено 29 мая 2016 года. Осужденные вместе с третьим сообщником - оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями против личности горотдела угрозыска Александром Подшиваловым - вывезли мужчину в лес вблизи деревни Коптяки. Там из него выбивали информацию о наркоторговцах, промышляющих в Среднеуральске. Жертву исколотили до полусмерти и оставили в лесу. Мужчине удалось выбраться на дорогу, где его подобрали автомобилисты.

Экс-полицейских задержали 2 июня 2016 года. Уголовное дело в отношении Подшивалова было выделено в отдельное производство. В октябре 2016 года суд отправил его на 4 года в колонию строгого режима.

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