Женщина пришла в гости к двум братьям.

35-летнему жителю Карпинска предъявлено обвинение в убийстве новой знакомой.

Как рассказали "Ураинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, днем 14 мая 2017 года двое братьев познакомились в соцсети с 37-летней жительницей Краснотурьинска. Мужчины пригласили женщину в гости. Когда она приехала, произошел конфликт. Один из братьев убил женщину, а труп спрятал во дворе дома.

Ее родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже. Тело убитой нашли 17 мая.

Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого.