Натравившему собаку на сотрудницу полиции тюменцу грозит 10 летСегодня в 13:06
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Начинается суд.
В Тобольский горсуд направлено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, натравившего собаку на сотрудницу полиции. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Инцидент произошел 31 марта 2017 года. Друг обвиняемого позвонил в дежурную часть и сообщил, что в доме разбито окно. Для выяснения обстоятельств на место выехала 29-летняя участковая уполномоченная полиции. Ей долго никто не открывал дверь, а когда женщина собралась ухать, вышел пьяный обвиняемый и скомандовал собаке атаковать женщину.
Пес покусал сотрудницу МВД. Обвиняемый оттащил собаку только после угрозы применения оружия.
Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
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