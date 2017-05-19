Они продавали героин.

В Перми по подозрению в наркоторговле задержали 53-летних супругов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, пару взяли с поличным при попытке продать 200 граммов героина. За наркотик они получили 70 000 рублей. Во время осмотра у женщины нашли еще один сверток с запрещенным веществом. При этом ее супруг утверждал, что не имеет никакого отношения к продаже наркотиков. Однако позже он указал тайник, в котором хранилось еще 200 граммов героина.

В настоящее время подозреваемые арестованы.