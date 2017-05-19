Ему грозит до 5 лет заключения.

В Губахе перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый в применении насилия и оскорблении полицейских. За один месяц он набросился с кулаками на четверых стражей порядка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, 9 февраля 2017 гола молодой человек пришел пьяным на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Там он публично оскорбил и несколько раз ударил по лицу сотрудницу МВД. 14 февраля подросток устроил драку, а при задержании оказал сопротивление и ударил двоих сотрудников полиции. Последний инцидент произошел 25 февраля - пьяный молодой человек был за рулем автомобиля без прав. В отделе полиции подросток ударил кулаком в голову одному из сотрудников.

Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.