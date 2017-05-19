Которые были выделены на чистую воду.

В Пыть-Яхе арестовали директора МУП "Управление городского хозяйства" по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, чиновник c нарушениями организовал закупку на право заключения договора по капремонту оборудования водоочистных сооружений (ВОС-4). Исключительное преимущество было предоставлено ООО "Инновационные технологии". В дальнейшем, зная, что работы не выполнены, директор МУПа подписал акт приемки. На счет подрядчика из бюджета было переведено более 89 миллионов рублей.