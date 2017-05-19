Он вонзил ей нож в шею.

Варгашинский райсуд вынес приговор жителю села Дундино. Он признан виновным в убийстве и проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Курганской области.

Преступление было совершено в феврале 2017 года. Мужчина выпивал с сожительницей. Между парой разгорелась ссора, и сельчанин три раза пырнул женщину ножом в шею. Она скончалась на месте.