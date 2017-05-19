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Российский военный отделался штрафом за потерянный в Сирии автоматСегодня в 17:30

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Ему грозило до 2 лет заключения.

Российского контрактника обязали выплатить минимальный штраф за потерянный во время военной операции в Сирии автомат. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники. Сумма не уточняется.

Инцидент произошел во время приемки грузов, поступивших на территорию базы обеспечения ВМФ в Тартусе, - Артем Хилько повесил оружие на грузовик "Урал" и забыл снять.

Было возбуждено уголовное дело по статье 348 УК РФ (Утрата военного имущества). Военнослужащему грозило до 2 лет лишения свободы. Прокурор требовал для него штраф в 50 тысяч рублей. Но суд учел положительные характеристики Хилько и обязал его выплатить гораздо меньшую сумму. При этом молодому человеку разрешили продолжить службу в армии, передает "Уралинформбюро".

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