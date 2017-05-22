День на свободе не пробыл.

В Челябинской области удалось задержать особо опасного рецидивиста, сбежавшего из СИЗО-1 утром 21 мая 2017 года.

"Благодаря совместной оперативно-разыскной работе сотрудников ГУ МВД, ГУФСИН и ФСБ 34-летний Сергей Рудиковский пойман. Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника", - сообщили "Уралинформбюро" в региональном управлении службы исполнения наказаний.

Рудиковский был приговорен к 24 годам лишения свободы за грабеж, мошенничество, разбой и убийство в составе организованной группы.

Виновные в его побеге будут привлечены к ответственности.