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Выстреливший другу в глаз свердловчанин отделался "условкой"Сегодня в 14:31

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И штрафом.

Суд Сухого Лога вынес приговор 21-летнему местному жителю, признав его виновным в причинении тяжкого вреда здоровью приятеля.

Инцидент произошел в феврале 2017 года. Около 22 часов вечера потерпевший услышал в подъезде шум. На втором этаже он увидел своего приятеля, который участвовал в потасовке. Молодой человек бросился разнимать дерущихся, но его знакомый вдруг достал пневматический пистолет и выстрелил ему в лицо, а затем - по другим людям.

Пуля угодила "миротворцу" в глаз. Его на скорой увезли в больницу. Врачи не стали доставать пулю, опасаясь летального исхода. Сейчас потерпевший не видит левым глазом.

Стрелку назначили 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, молодой человек должен выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации вреда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

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