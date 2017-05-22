И поджог.

В суд передано уголовное дело в отношении двух жителей Екатеринбурга. Мужчины 26 и 41 года обвиняются в убийстве, краже и поджоге, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 21 августа 2016 года в частном доме на Татищева, хозяин которого попросил обвиняемых выкопать ему выгребную яму. Однако помощники пришли подшофе и были отправлены восвояси. Обозлившись, мужчины набросились на владельца дома с молотком и ножом. Он скончался на месте.

Сообщники похитили телевизор, дрель и электропилу. Дом они подожгли, чтобы замести следы преступления. Спустя 4 дня их задержали.