Стоимостью 2,7 миллиона рублей.

В Кировский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в незаконном обороте изумруда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено в сентябре 2016 года. Обвиняемые пытались продать драгоценный камень весом 1,2 килограмма за 2,7 миллиона рублей. Изумруд они передали в кафе "Бельмесы" (на проспекте Ленина) покупателю, который оказался подставным. Подельников задержали с поличным.

Уголовное дело было возбуждено по ч.2 ст.191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных камней группой лиц по предварительному сговору). Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы, добавили в пресс-службе городского УМВД.