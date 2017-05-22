За разбой и вымогательство.

В Сатке осудили троих членов банды, промышлявшей разбоем, вымогательством и хищением. Двоим из них дали 4,5 и 5 лет колонии общего режима, третий получил 5,5 лет колонии строгого режима.

Члены криминальной группировки были задержаны в 2016 году. До этого они вымогали у местных жителей деньги и ценные вещи. Если потерпевшие отказывались отдавать имущество, то их запугивали и применяли к ним физическую силу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

При осмотре квартир преступников были обнаружены долговые расписки на сумму 8000 долларов США, 100 тысяч рублей, паспорт и банковская карта так называемого "должника".