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Тюменцу дали 9 лет за покалеченную студентку и организацию борделя22 мая в 18:15

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Он должен будет выплатить пострадавшим 4,6 миллиона.

В Тюмени 26-летнего Филиппа Бина приговорили к 9 годам колонии строгого режима за ДТП, в котором пострадала 19-летняя студентка, а также избиение 35-летнего мужчины и сутенерство.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры, вечером 1 сентября 2016 года Бин, находясь за рулем Honda CR-V, сбил на зебре девушку. Она получила ушиб головного мозга тяжелой степени, переломы черепа, верхнечелюстных костей, ключицы. Также у пострадавшей диагностировали разрыв левого легкого и ушибы легких.

В конце октября расследование в отношении Бина по данному делу было завершено, материалы планировалось направить прокурору для утверждения обвинительного заключения. Как раз в этот момент тюменец вновь попал в поле зрения полиции.

Вечером 31 октября 2016 года в одной из саун тюменец избил 35-летнего мужчину. Пострадавшего увезли в больницу с разрывом селезенки.

Когда правоохранители стали выяснять обстоятельства происшествия, оказалось, что Бин занимался сутенерством. Он привез в сауну, где находился пострадавший, проституток. Одна из них понравилась клиенту, но он не смог договориться с Бином насчет цены. Из-за этого и произошла драка.

Помимо реального срока, Бин должен будет выплатить покалеченной студентке 4,1 миллиона рублей, мужчине - 500 тысяч рублей.

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