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Жительница Зауралья отделалась 1 годом и 10 месяцами колонии за смерть троих сыновей22 мая в 18:55

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Во время пожара.

Жительницу Зауралья приговорили к 1 году и 10 месяцам колонии общего режима за смерть троих сыновей во время пожара. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Шатровского райсуда.

Трагедия произошла в селе Мостовском 18 октября 2016 года. Женщина оставила мальчиков-близнецов 5 лет и 1,5-годовалого сына без присмотра в доме с затопленной печью. В помещении произошел пожар, во время которого малыши отравились угарным газом и погибли.

Сначала жительницу Зауралья осудили на 2 года колонии общего режима. Позже судебной коллегией по уголовным делам Курганского областного суда наказание было снижено до 1 года 10 месяцев.

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