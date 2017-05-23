Он - в больнице на ИВЛ.

В Тюмени избили 22-летнего соискателя на работу в региональное УФСИН Владислава Елфимова.

Инцидент произошел 16 мая 2017 года в поселке Строителей на территории, относящейся к ведению УФСИН. Молодого человека увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас он находится на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, по данному факту проводится доследственная проверка.