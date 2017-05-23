И поджег дом.

28-летний житель Советского района Югры обвиняется в двойном убийстве и поджоге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, тела двух женщин 43 и 46 лет нашли во время тушения дома на улице Котовского в Советском. Было установлено, что их смерть носит криминальный характер.

Спустя несколько дней был найден предполагаемый убийца. По версии следствия, он распивал с приятельницами спиртное, возникла ссора, и мужчина зарезал собутыльниц. После этого он поджег дом и скрылся.

Обвиняемый посажен под арест.