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Югорчанин зарезал двух приятельницСегодня в 10:49

  • Текст

И поджег дом.

28-летний житель Советского района Югры обвиняется в двойном убийстве и поджоге.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре, тела двух женщин 43 и 46 лет нашли во время тушения дома на улице Котовского в Советском. Было установлено, что их смерть носит криминальный характер.

Спустя несколько дней был найден предполагаемый убийца. По версии следствия, он распивал с приятельницами спиртное, возникла ссора, и мужчина зарезал собутыльниц. После этого он поджег дом и скрылся.

Обвиняемый посажен под арест.

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