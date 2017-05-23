Он попался, когда вернулся к "могиле" жертвы.

Заводоуковский райсуд вынес приговор 59-летнему местному жителю, признав его виновным в убийстве. Мужчина проведет 12 лет в колонии особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Преступление было совершено в ноябре 2016 года. Обвиняемый познакомился на автовокзале с бомжом и пригласил его в гости. Мужчины распивали медицинский спирт и поругались - хозяин квартиры зарезал собутыльника, расчленил тело и вывез в лес у поселка Щучье.

На следующий день он решил убедиться, что надежно спрятал труп, и вернулся в лес. Его заметил житель поселка. Дождавшись, когда злоумышленник уедет, мужчина подошел к тому месту и увидел в снегу страшную находку. Он сообщил о случившемся соседу - сотруднику полиции.

Подозреваемого задержали на следующий день. В ходе расследования выяснилось, что ранее он был судим за убийство: в 2004 году мужчина из ревности избил и задушил 22-летнюю подругу, у которой появился другой. За это преступление он отсидел 10 лет, освободившись в марте 2014 года.