Свердловчанин сел пожизненно за убийство 4 человек в МонетномСегодня в 12:18
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Он зарубил собутыльников топором.
23 мая 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор 46-летнему жителю Березовского Юргису Багауыву, признав его виновным в убийстве 4 человек и поджоге. Мужчину до конца жизни отправили в колонию особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.
Преступление было совершено 25 декабря 2016 года. Мужчина распивал алкоголь со знакомыми - двумя мужчинами и двумя женщинами. Собутыльники оскорбили его, и Багауыв решил отомстить. Он дождался, когда все уснут, и зарубил всех четверых топором.
Трупы он сбросил в подпол, а дом поджег.
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