Он зарубил собутыльников топором.

23 мая 2017 года Свердловский облсуд вынес приговор 46-летнему жителю Березовского Юргису Багауыву, признав его виновным в убийстве 4 человек и поджоге. Мужчину до конца жизни отправили в колонию особого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Преступление было совершено 25 декабря 2016 года. Мужчина распивал алкоголь со знакомыми - двумя мужчинами и двумя женщинами. Собутыльники оскорбили его, и Багауыв решил отомстить. Он дождался, когда все уснут, и зарубил всех четверых топором.

Трупы он сбросил в подпол, а дом поджег.

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