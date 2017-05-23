Его ждет суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Заводоуковского района, обвиняемого в убийстве. После утверждения обвинительного заключения оно будет направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено 27 марта 2017 года в селе Комиссарово. Обвиняемый распивал спиртное с 35-летним родственником сожительницы. Между мужчинами разгорелась ссора, переросшая в драку. В порыве ярости хозяин дома 21 раз ударил гостя топором. Мужчина скончался на месте.