В Перми задержан подозреваемый в домогательствах к девочкеСегодня в 15:16
- Текст
Сейчас мужчина в больнице.
Пермские следователи установили личность подозреваемого в домогательствах к 13-летней девочке. Им оказался 28-летний местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Однако взять его под стражу не удалось: во время задержания мужчине стало плохо - сейчас он в больнице. Около палаты дежурят полицейские. Как только подозреваемый сможет давать показания, его допросят.
По данным следствия, мужчина увязался за девочкой 17 мая у дома №123 на Монастырской. Как видно на записи камер видеонаблюдения, незнакомец что-то говорит девочке, после чего она разворачивается и убегает. Суть разговора следователи не раскрывают, однако он стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Развратные действия".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:12
Капремонты открыли свердловчанам 5 тысяч новых вакансий
Благодаря переходу на круглогодичный цикл.Сегодня в 18:00
Екатеринбуржец отправлен на выселки за ДТП с 4 погибшими
Мягкий приговор ему пересмотрели.Сегодня в 17:48
Первоуральцы из разрушенной взрывом пятиэтажки достучались до СКР
Спустя 20 лет.Сегодня в 17:32
Силовики нагрянули с обысками к режиссеру Кириллу Серебренникову
По делу о хищении 200 миллионов рублей.Сегодня в 17:21
Тюменских альфонсов приговорили к 7 годам колонии
За выуженный у дам миллион.Сегодня в 17:16
Азербайджанцам расхвалят тюменские инвестпроекты
И архитектуру.Сегодня в 17:16
В благотворительном забеге "Дай пять!" поучаствовали 1000 человек
ЕВРАЗ вновь организовал в Нижнем Тагиле спортивный праздник.Сегодня в 17:03
В Екатеринбурге застройщик ответит перед судом за бездомных сирот
Деньги ушли на сторону.Сегодня в 16:52
В Каменске-Уральском подростки избили инвалида на камеру
Их ищут.Сегодня в 16:44
Свердловский минздрав послали в Москву за деньгами
Для ТФОМС.Сегодня в 16:26
"АльфаСтрахование" поддержит "Цифровую трансформацию в HR"
В Санкт-Петербурге.Сегодня в 16:24
На Южном Урале в лобовом ДТП водителю ВАЗа оторвало голову
Он летел со скоростью 150 километров в час.Сегодня в 16:21
Свердловские депутаты уточнили порядок снятия омбудсмена
В случае смерти или приговора суда.Сегодня в 16:19
Семья изнасилованной в Златоусте второклассницы получит новое жилье
И путевки к морю.Сегодня в 16:05
Екатеринбургские врачи борются за жизнь упавшего с 10 этажа ребенка
У него многочисленные переломы.
Главные новости
- Сегодня в 16:24На Южном Урале в лобовом ДТП водителю ВАЗа оторвало голову
- Сегодня в 16:19Семья изнасилованной в Златоусте второклассницы получит новое жилье
- Сегодня в 15:25Полуторагодовалый екатеринбуржец выжил после падения с 10 этажа
- Сегодня в 14:33Маркировка сигарет вернет в бюджет более 100 миллиардов
- Сегодня в 12:01Дождались: мэрии Екатеринбурга вернули градполномочия
Аналитика
Свердловские "медведи" одни на велосипеде
Губернаторских выборов.
"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста
Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.
Исети добавят мостов и островов
Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".