Сейчас мужчина в больнице.

Пермские следователи установили личность подозреваемого в домогательствах к 13-летней девочке. Им оказался 28-летний местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. Однако взять его под стражу не удалось: во время задержания мужчине стало плохо - сейчас он в больнице. Около палаты дежурят полицейские. Как только подозреваемый сможет давать показания, его допросят.

По данным следствия, мужчина увязался за девочкой 17 мая у дома №123 на Монастырской. Как видно на записи камер видеонаблюдения, незнакомец что-то говорит девочке, после чего она разворачивается и убегает. Суть разговора следователи не раскрывают, однако он стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Развратные действия".