Их ищут.

В Каменске-Уральском на улице Строителей подростки избили 63-летнего инвалида и сняли происходящее на телефон. Инцидент произошел еще 19 мая 2017 года, однако сын пенсионера обратился в полицию спустя три дня.

Со слов пострадавшего, подростки попросили у него закурить и, получив отказ, набросились с кулаками.

"Подростки налетели на пенсионера со спины, толкнули на землю, несколько раз ударили по голове, затем по ногам. Все происходящее неизвестные подростки снимали на телефон. Подняли руку на беззащитного старика, офицера в отставке, пенсионера и инвалида, отца двоих детей и деда четырех внуков!" - написал в соцсети "ВКонтакте" сын потерпевшего (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

"Действительно, такой инцидент имел место быть. Сообщение в дежурную часть поступило вчера вечером от сына пострадавшего. Проверку по данному факту поручено провести службе участковых уполномоченных. Личности нападавших устанавливаются", - подтвердил информацию "Уралинформбюро" руководитель пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.