×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Каменске-Уральском подростки избили инвалида на камеруСегодня в 16:52

  • Текст

Их ищут.

В Каменске-Уральском на улице Строителей подростки избили 63-летнего инвалида и сняли происходящее на телефон. Инцидент произошел еще 19 мая 2017 года, однако сын пенсионера обратился в полицию спустя три дня.

Со слов пострадавшего, подростки попросили у него закурить и, получив отказ, набросились с кулаками.

"Подростки налетели на пенсионера со спины, толкнули на землю, несколько раз ударили по голове, затем по ногам. Все происходящее неизвестные подростки снимали на телефон. Подняли руку на беззащитного старика, офицера в отставке, пенсионера и инвалида, отца двоих детей и деда четырех внуков!" - написал в соцсети "ВКонтакте" сын потерпевшего (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

"Действительно, такой инцидент имел место быть. Сообщение в дежурную часть поступило вчера вечером от сына пострадавшего. Проверку по данному факту поручено провести службе участковых уполномоченных. Личности нападавших устанавливаются", - подтвердил информацию "Уралинформбюро" руководитель пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Свердловские "медведи" одни на велосипеде

Губернаторских выборов.

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

"Форум-групп" не дали задавить памятники у Царского моста

Жилой комплекс "срезали" до 10 этажей.

Исети добавят мостов и островов

Исети добавят мостов и островов

Есть идея построить "дорогу длиной в 300 лет".

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×