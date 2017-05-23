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В Екатеринбурге застройщик ответит перед судом за бездомных сиротСегодня в 17:03

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Деньги ушли на сторону.

В Октябрьский райсуд Екатеринбурга передано уголовное дело против Ивана Скиртача - директора ООО "ИКОМ-Проект", участника ООО "ИКОМ-Девелопмент". Застройщик оставил детей-сирот без квартир.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, Скиртач взялся построить в Качканаре 36-квартирный дом в переулке Клубный. 9 квартир должны были передать сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Остальные предполагалось продать по договорам долевого участия. Объект необходимо было сдать в эксплуатацию не позднее 25 октября 2015 года. Однако он так и не был достроен.

Всего с ноября 2014 года по июль 2015 года на расчетный счет ООО "ИКОМ-Девелопмент" поступило около 16 миллионов рублей от физлиц и по госконтракту. По версии следствия, 1,9 миллиона Скиртач потратил на производственные нужды, не связанные со строительством дома.

Ему вменяется п."б" ч.2 ст.165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем злоупотребления доверием). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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