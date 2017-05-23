Мягкий приговор ему пересмотрели.

Екатеринбуржец Сергей Карпенко получил 3 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли 4 человека.

Авария произошла в октябре 2016 года в Тугулымском районе на трассе Тюмень - Екатеринбург. Карпенко на Volvo ХС 90 пошел на обгон и на встречке столкнулся с Daewoo Nexia. Водитель и трое пассажиров последней погибли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, суд первой инстанции приговорил Карпенко к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на тот же срок. Представители прокуратуры сочли наказание мягким - рассмотрев их апелляцию, Свердловский облсуд назначил Карпенко реальный срок.