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Екатеринбуржец отправлен на выселки за ДТП с 4 погибшимиСегодня в 18:00

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Мягкий приговор ему пересмотрели.

Екатеринбуржец Сергей Карпенко получил 3 года колонии-поселения за ДТП, в котором погибли 4 человека.

Авария произошла в октябре 2016 года в Тугулымском районе на трассе Тюмень - Екатеринбург. Карпенко на Volvo ХС 90 пошел на обгон и на встречке столкнулся с Daewoo Nexia. Водитель и трое пассажиров последней погибли.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, суд первой инстанции приговорил Карпенко к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и лишением прав на тот же срок. Представители прокуратуры сочли наказание мягким - рассмотрев их апелляцию, Свердловский облсуд назначил Карпенко реальный срок.

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