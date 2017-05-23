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Тюменских альфонсов приговорили к 7 годам колонии Сегодня в 17:21

  • Текст

За выуженный у дам миллион.

В Тюмени отправлены за решетку два альфонса. Мошенники между собой не связаны, но действовали по одной схеме, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областной прокуратуры.

34-летний Александр Ладнер познакомился с 35-летней жертвой в соцсети летом 2014 года. Он представился директором строительной фирмы и через две недели начал жить с женщиной. Вскоре ухажер попросил у нее взаймы 50 000 рублей, а потом еще 200 000. Тюменка случайно увидела в Сети фото сожителя - обманутые им женщины призывали остерегаться мошенника. Потерпевшая обратилась в полицию. Мужчина скрылся. Его поймали только в 2016 году. Альфонс получил 4 года колонии общего режима.

29-летний выходец из Уфы Айдар Ямилов в 2014 году обманул сразу двух тюменок. Мужчина жил на два дома и брал в долг у обеих женщин - на общую сумму 748 000 рублей. Ямилов убеждал дам брать кредиты на развитие его бизнеса. А в новогоднюю ночь альфонс сделал предложение обеим подругам, после чего скрылся. Пострадавшие обратились в полицию. Виновного задержали в 2016 году при попытке пересечь границу с Украиной. Он приговорен к 3 годам колонии общего режима.

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