45-летней женщины.

Суд вынес приговор 18-летнему жителю Горнозаводска, признав его виновным в покушении на изнасилование 45-летней женщины. Он проведет 3 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Преступление было совершено 30 декабря 2016 года, на тот момент подсудимому было 17 лет. Пьяный юноша находился в гостях у женщины и попытался взять ее силой. Та обманом вышла из комнаты, выбежала обнаженной на улицу и позвонила к соседям в двери. Злоумышленник догнал ее и хотел увести назад, но его спугнул включившийся у соседей свет.

Следует отметить, что на момент совершения преступления юноша уже отбывал условный срок. Кроме того, в суде рассматривалось еще одно уголовное дело против него.