И уклонение от выплаты штрафа.

Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего сотрудника МВД к двум годам колонии общего режима за продажу информации о смерти горожан. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного УФССП. Данные поступали на пульт дежурной части одного из отделов полиции, а преступник передавал ее в ритуальное агентство. Похоронщики сразу получали и контакты родственников умерших.

За каждое сообщение осужденный получал 1500 рублей. За все время сотрудничества он "заработал" 73 500 рублей. Суд признал его виновным в нарушении права на неприкосновенность частной жизни и разглашение персональных данных. Экс-полицейскому назначили штраф в размере 1 миллиона 470 тысяч рублей. Суд пошел навстречу подсудимому и предоставил рассрочку. Ежемесячно бывший сотрудник МВД должен был платить 24 500 рублей. Но тот внес лишь 7 000. По представлению приставов суд заменил штраф на реальный срок.