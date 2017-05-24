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В Перми насильник пробирается в дома под видом коммунальщикаСегодня в 08:40

  • Текст

Якобы ему нужно проверить вентиляцию.

В Перми разыскивается преступник, надругавшийся над женщиной в Мотовилихинском районе.

Он заявился к ней в квартиру днем 17 мая 2017 года под предлогом осмотра вентиляции. Убедившись, что хозяйка дома одна, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера (ч.1 ст.132 УК РФ), рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Приметы подозреваемого: на вид 35-40 лет, рост около 170-175 сантиметров, среднего телосложения, прямые светлые волосы, залысина, овальное лицо, светлые глаза, прямой нос, губы средней полноты.

В момент преступления был одет в черную тканевую куртку прямого покроя, темный шарф с рисунком, темно-синий джемпер и джинсы.

Просьба всех, кто что-либо знает о преступнике, сообщить по телефонам: (342) 263-43-80, 263-43-00, 249-54-55, 265-30-65, 265-32-95.

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