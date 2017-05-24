Его арестовали.

В Екатеринбурге задержали 21-летнего студента УрГЮУ по подозрению в разбойном нападении на оптовую базу на улице Стрелочников, 19а.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступление было совершено днем 22 мая 2017 года. Злоумышленник был знаком с продавщицей базы, поэтому решил переодеться в женщину, чтобы не быть опознанным. Он изготовил накладной бюст, надел парик и солнцезащитные очки. Угрожая электрошокером, он забрал из кассы более 120 тысяч рублей.

Скрыться ему не дали подоспевшие работники базы. Нападавшим оказался ранее не судимый житель Ревды. Он полностью признал вину и заявил, что на поступок его толкнула собственная глупость.

В отношении студента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). В настоящее время он арестован. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция проверяет подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Потерпевших просят звонить по телефонам: 294-14-94, 356-42-11 либо 02.