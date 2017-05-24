Ему грозит 15 лет.

В Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который избил 4-летнего сына на глазах у прохожих. Он обвиняется в покушении на убийство малолетнего, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено вечером 18 апреля 2017 года. Пьяный обвиняемый забрал сына из детсада и отправился домой. На перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Красных Командиров отец поднял ребенка за ноги и несколько раз ударил его головой об асфальт. Мужчину схватили прохожие. Ребенка госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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