Они проведут в колонии 4 года.

Нижневартовский суд вынес приговор двум экс-сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы городского УМВД. Мужчины признаны виновными в превышении полномочий и проведут по 4 года в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Преступление было совершено 24 января 2016 года в отделении полиции. Полицейские избили задержанного, причинив тяжкий вред.