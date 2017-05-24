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Свердловчанин сел на 2 года за смертельное ДТПСегодня в 12:32

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Столкнулись ВАЗ и "Газель".

Невьянский горсуд вынес приговор виновнику ДТП, в котором погиб человек. Осужденный проведет 2 года в колонии-поселении. Кроме того, он должен возместить 672 тысячи рублей в счет компенсации морального вреда и расходов на погребение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Авария произошла осенью 2016 года на трассе Невьянск - Реж - Артемовский - Килачевское. Бесправник на ВАЗ-2113 мчался на летней резине - авто занесло на встречку, где в это время ехала "Газель".

Несовершеннолетний пассажир легковушки получил тяжелые травмы. Один из пассажиров "Газели" скончался на месте, другого госпитализировали.

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