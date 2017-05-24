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Силовики нагрянули с обысками к экс-омбудсмену Челябинской областиСегодня в 15:15

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В компании телевизионщиков.

Утром 24 мая 2017 года в доме бывшего уполномоченного по правам человека в Челябинской области Алексея Севастьянова прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.

"К 8 часам утра ко мне приехали ОМОН и полиция, я как раз детей в садик повез. Приехали также сотрудники одного из телеканалов, чтобы заснять это. Все напоминало пиар-акцию какую-то. Зачем нужен был ОМОН? Я же не криминальный авторитет. Может быть, искали бы деньги, бриллианты, но ничего подобного не было. Я не имею права разглашать, что у меня изъяли. Могу лишь сказать, что это что-то несущественное. И если бы следователь попросил меня это принести, я бы принес. Моя версия такова: мы недавно выиграли суд по поводу моей меры пресечения и подали два иска - о том, что незаконно было продлено следствие, и о невыдаче документов. И в преддверии этих судебных процессов была проведена вот такая акция устрашения. Других мотивов я не вижу", - сообщил "Уралинформбюро" А.Севастьянов.

В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области воздержались от комментариев по поводу прошедших обысков.

Уголовное дело в отношении А.Севастьянова было возбуждено в феврале 2017 года. По данным следствия, экс-омбудсмен в 2016 году единолично принял решение о заключении договоров на изготовление и размещение агитматериалов регионального отделения партии "Родина" на 5 миллионов рублей. Однако суммы, превышающие 100 тысяч рублей, должны согласовываться с федеральным руководством партии.

Севастьянов был назначен омбудсменом в 2010 году, до этого работал депутатом Челябинской гордумы. В настоящее время является помощником депутата Госдумы РФ Валерия Гартунга.

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