И скрылись.

Днем 24 мая 2017 года в Екатеринбурге двое неизвестных ограбили банк на проспекте Космонавтов.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, преступники ворвались в помещение в масках. Угрожая пистолетом, они завладели крупной суммой денег и скрылись.

Сообщение в полицию поступило около 13.45. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.162 УК РФ (разбой). Устанавливается сумма ущерба.

По неофициальным данным, грабители вынесли более 2 миллионов рублей.