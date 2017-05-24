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В Челябинске к 5 годам и 3 месяцам колонии строгого режима приговорен мужчина, который обманом забирал деньги у пенсионеров. Он облапошил 38 человек, заработав на этом более миллиона рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры, горожанин совершал преступления с марта по сентябрь 2016 года. Мужчина звонил пожилым людям, представлялся близким родственником и просил передать деньги, чтобы в отношении него якобы не возбуждалось уголовное дело. Иногда осужденный представлялся следователем и требовал деньги предоставление противоправных услуг. За раз он получал от 10 до 50 тысяч рублей.

Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество и мошенничестве (ч.3 ст.30, ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ). Помимо реального срока, он должен будет возместить причиненный материальный вред.