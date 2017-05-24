Из числа сокамерниц.

В Челябинске 38-летняя уроженка Дагестана, отбывающая наказание за незаконный оборот наркотиков и оружия, а также за содействие терроризму, прямо в колонии вербовала смертниц для террористических группировок.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УФСБ, сначала женщина обращала сокамерниц в ислам, а затем договаривалась, что после освобождения они примкнут к незаконным вооруженным формированиям на Ближнем Востоке.

Когда преступление было раскрыто, новоиспеченные шахидки отказались от своих планов и раскаялись.

Вербовщицу осудили за содействие террористической деятельности. К сроку за предыдущие прегрешения ей добавили еще 6 лет лишения свободы.