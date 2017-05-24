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Директор тюменского детсада предстанет перед судом за побег ребенкаСегодня в 18:36

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Мальчик провел 1,5 часа на морозе.

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора тюменского детсада №123, из которого сбежал 5-летний ребенок. Женщине вменяют п."б" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 9 января 2017 года. Ребенок пропал во время сон-часа, когда обоих воспитателей не было на месте. Он самостоятельно оделся и вышел на улицу, воспользовавшись тем, что домофон на калитке был сломан, а территория не охранялась. Мальчик 1,5 часа провел на 30-градусном морозе. В дошкольном учреждении пропажи ребенка даже не заметили.

На находящегося на улице мальчика обратила внимание женщина-парикмахер. Она завела малыша в помещение и сообщила о нем в полицию.

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