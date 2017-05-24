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Облсуд заочно арестовал ЮревичаСегодня в 18:20

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На 2 месяца.

24 мая 23017 года Свердловский облсуд заочно арестовал экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Таким образом, удовлетворена апелляция прокурора на решение Ленинского райсуда.

"С момента пересечения им границы Российской Федерации либо экстрадиции он отправится под арест на 2 месяца. Решение вступило в законную силу", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.

Михаила Юревича обвиняют в получении 26 миллионов рублей от экс-министра здравоохранения Южного Урала Виталия Тесленко, а также в подстрекательстве к распространению клеветы на бывшего главу Челябинского облсуда Федора Вяткина.

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