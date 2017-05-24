Ямальца будут судить за убийство женыСегодня в 18:46
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Во время ссоры.
В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Надыма. Он обвиняется в убийстве жены, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.
Преступление было совершено в ночь на 3 января 2017 года в поселке Пангоды (Надымский район). Супруги поссорились. Женщина обругала обвиняемого и полезла в драку. В ходе конфликта мужчина избил жену и нанес ей несколько ножевых ранений. Она скончалась на месте.
Обвиняемый скрылся, но вскоре его задержали полицейские. Свою вину он признал.
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