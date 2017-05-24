Прокуратура требует уволить руководство челябинского СИЗО за побег зэкаСегодня в 19:29
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И возбудить дело.
Начальника челябинского СИЗО-1 и его заместителей могут уволить за побег особо опасного рецидивиста. Решение примет следственный комитет по итогам прокурорской проверки. Кроме того, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.293 УК РФ (халатность), сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
34-летний Сергей Рудиковский сбежал утром 21 мая 2017 года. Ранее он был приговорен к 24 годам лишения свободы за убийство, разбой, мошенничество и грабеж в составе ОПГ. В СИЗО его перевезли из колонии Копейска, чтобы оттуда переправить в ИК-18 Магнитогорска. Рецидивиста поймали на следующий день в ТРЦ Миасса.
Проверка показала, что побег стал возможен из-за серьезных просчетов и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами следственного изолятора.
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