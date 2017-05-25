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За травмы 8 детей при обрушении сцены в Перми ответит бизнесменСегодня в 10:57

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Ему грозит 2 года тюрьмы.

По факту обрушения в Перми металлической конструкции у ДК имени Солдатова задержан подозреваемый - 30-летний индивидуальный предприниматель, под руководством которого возводили сцену. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧП произошло днем 24 мая 2017 года во время репетиции праздника Славянской письменности. Из-за порыва ветра рухнула металлическая конструкция, являющаяся частью сцены. Она придавила 8 детей и одну женщину. Четверо детей находятся в тяжелом состоянии, еще четверо - в состоянии средней тяжести. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 К РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц - организаторов мероприятия и контролирующих органов.

Ранее по теме:
В Перми металлическая конструкция рухнула на 8 детей

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