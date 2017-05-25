Вопросы вызвала покупка жилья для сирот.

Утром 25 мая 2017 года в администрацию Карталинского района нагрянули с обыском силовики.

"Сотрудники полиции проводят данные мероприятия в рамках проверки информации о совершенном преступлении. Подробности появятся после того, как обыски закончатся", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным местных СМИ, силовиков интересуют документы по факту покупки жилья для сирот.