Наркоман оставил нож в шее жертвы.

Тюменский областной суд приговорил местного жителя Максима Борзова к 13 годам исправительной колонии строгого режима за разбой и убийство. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Преступление 30-летний тюменец совершил 30 января 2017 года. Под воздействием наркотиков Борзов отправился к знакомому одолжить денег, но дома у того оказалась лишь мать. Преступник ударил женщину по лицу, затем стал душить ее шнурком от спортивных штанов, после чего взял на кухне нож и нанес им более десятка ударов. Оружие так и осталось в шее у женщины.

После убийства Борзов снял с жертвы золотую цепочку и забрал кошелек с банковской картой. С нее преступник снял 14 500 рублей. SMS об этом пришло на телефон сына убитой. Мужчина попытался связаться с матерью, но не смог и срочно поехал домой, где обнаружил труп. Об убийстве он сообщил в полицию. Установленная на банкомате видеокамера помогла найти убийцу уже на следующий день.

Суд также взыскал с Борзова 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда в пользу сына убитой.