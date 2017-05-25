Тюменца осудили на 13 лет за убийство матери приятеляСегодня в 13:29
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Наркоман оставил нож в шее жертвы.
Тюменский областной суд приговорил местного жителя Максима Борзова к 13 годам исправительной колонии строгого режима за разбой и убийство. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.
Преступление 30-летний тюменец совершил 30 января 2017 года. Под воздействием наркотиков Борзов отправился к знакомому одолжить денег, но дома у того оказалась лишь мать. Преступник ударил женщину по лицу, затем стал душить ее шнурком от спортивных штанов, после чего взял на кухне нож и нанес им более десятка ударов. Оружие так и осталось в шее у женщины.
После убийства Борзов снял с жертвы золотую цепочку и забрал кошелек с банковской картой. С нее преступник снял 14 500 рублей. SMS об этом пришло на телефон сына убитой. Мужчина попытался связаться с матерью, но не смог и срочно поехал домой, где обнаружил труп. Об убийстве он сообщил в полицию. Установленная на банкомате видеокамера помогла найти убийцу уже на следующий день.
Суд также взыскал с Борзова 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда в пользу сына убитой.
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