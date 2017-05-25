После чего зарезали.

В отношении 47-летнего жителя Александровска возбуждено уголовное дело об убийстве. Он арестован.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено днем 19 мая 2017 года. Двое мужчин выпивали в комнате общежития и поругались. Обвиняемый сначала бил и душил 42-летнего собутыльника, а затем нанес 4 удара ножом в грудь. Тот скончался на месте.