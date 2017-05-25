WannaCry сжег миллиард долларовСегодня в 14:49
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Хакеры получили лишь 127 тысяч.
Массированная кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла ущерб в размере 1 миллиарда долларов, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на портал McClatchy.
Заражению подверглись от 200 до 300 тысяч компьютеров по всему миру, что привело к убыткам из-за потери данных, снижения производительности, сбоев в работе компаний, затрат на судебные экспертизы и прочее.
Как сообщалось ранее, вирус при попадании на компьютер зашифровывает все файлы и требует выкуп за их освобождение. По сведениям McClatchy, на текущий момент хакеры получили всего 302 платежа на сумму около 127 тысяч долларов. Видимо, большинство пользователей не поддались на шантаж, пожертвовав данными со своих компьютеров, передает "Уралинформбюро".
По мнению экспертов "Лаборатории Касперского", вирус-вымогатель запустили северокорейские хакеры из группы Lazarus. С этой версией согласны и американские специалисты. При этом президент компании Microsoft Брэд Смит фактически возложил ответственность за атаку WannaCry на спецслужбы США, у которых хакеры позаимствовали данные, позволившие создать опасный вирус.
Впрочем, эксперты признают, что это пока предположения. Злоумышленники могли специально вписать в программный код определенную информацию, чтобы пустить расследование по ложному следу.
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