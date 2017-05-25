На глазах у детей и прохожих.

В Алапаевском районе двое жителей села Костино в течение получаса жестоко избивали молодую мать. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Уральском родительском комитете, куда обратилась пострадавшая.

Инцидент произошел еще 1 мая 2017 года. 28-летняя Дарья гуляла со своим ребенком полутора лет. Рядом с ней резко остановился Volkswagen, из него вышла знакомая Дарьи с мужем, которые начали избивать молодую мать. По словам пострадавшей, они были пьяны. Жертву держали за волосы, пинали по ногам, душили и били в голову. В это время ее ребенок плакал в коляске.

Все происходило на глазах у 12-летней дочери нападавших и прохожих. Когда одна из женщин решилась вступиться за жертву - агрессивная пара скрылась. Дарья обратилась к медикам, которые зафиксировали сотрясение мозга и синяки.

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, по инциденту была проведена доследственная проверка. Выяснилось, что причиной побоев стал старый личный конфликт. Для принятия решения материалы переданы в полицию.

"В отношении нападавших заведено административное дело за причиненные побои, по которому они могут получить до 15 суток ареста. В ближайшее время собранные полицией материалы будут направлены для рассмотрения по существу в мировой суд, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Кроме того, Дарья написала еще одно заявление о нанесенной ее ребенку психологической травме. По данному факту назначена судебно-психиатрическая экспертиза, а это дело весьма длительное. По ее итогам будет принято дополнительное процессуальное решение".