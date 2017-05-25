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Югорчанину грозит 10 лет за улов на 3 миллионаСегодня в 16:36

  • Текст

Кроме осетра, у него нашли наркотики.

Житель Октябрьского района предстанет перед судом за незаконный вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, с июня по октябрь 2016 года мужчина поймал 294 рыбы. Ущерб, причиненный государству, составил почти 3 миллиона рублей. Улов был обнаружен у подозреваемого дома, в специальных холодильниках. Также у мужчины нашли марихуану, карабин и патроны к нему.

Подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы.

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