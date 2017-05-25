В ходе ссоры.

В Ирбитском районе стартовал суд над 19-летним жителем села Курьинское, которого обвиняют в убийстве.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в ночь на 15 апреля 2016 года. Пьяный обвиняемый пришел домой к 62-летнему знакомому. Между мужчинами разгорелась ссора. Молодой человек схватил полено и забил им пенсионера до смерти.

Тело погибшего наутро нашла соседка.