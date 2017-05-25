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Свердловский бизнесмен сел на 8,5 лет за покушение на энергетиковСегодня в 16:49

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Он едва не зарубил их.

Суд вынес приговор 41-летнему коммерсанту из Среднеуральска, признав его виновным в покушении на двойное убийство. Мужчина проведет 8,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 1 января 2017 года. Обвиняемый ворвался в офис энергоснабжающей организации на улице Советской. Он набросился с ножом и топором на двух сотрудников, угрожая убить их.

Один из мужчин был ранен. Пострадавшие обезвредили предпринимателя и вызвали полицию.

Ранее по теме:
Свердловского бизнесмена будут судить за покушение на убийство

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