Он едва не зарубил их.

Суд вынес приговор 41-летнему коммерсанту из Среднеуральска, признав его виновным в покушении на двойное убийство. Мужчина проведет 8,5 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено вечером 1 января 2017 года. Обвиняемый ворвался в офис энергоснабжающей организации на улице Советской. Он набросился с ножом и топором на двух сотрудников, угрожая убить их.

Один из мужчин был ранен. Пострадавшие обезвредили предпринимателя и вызвали полицию.

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