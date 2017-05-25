Приговор вынесут сегодня.

25 мая 2017 года в Чкаловском райсуде Екатеринбурга прошли прения сторон по делу Игоря Казакова, который обвиняется в пособничестве в покушении на экс-главу городского УВД Бориса Тимониченко. Гособвинение просит для подсудимого 5 лет колонии строгого режима. Адвокат в свою очередь настаивает на минимальном сроке, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Казакова обвиняют по трем статьям: пособничество в покушении на убийство по найму, приобретение и хранение наркотиков, а также пособничество в поджоге. Дело рассматривается в особом порядке, так как мужчина пошел на сделку со следствием (наказание составит не более двух третей от максимального срока за это преступление - прим.ред.).

Приговор суд огласит сегодня в 17.30.

Покушение на Бориса Тимониченко было совершено утром 19 февраля 2016 года. По версии следствия, его бывший подчиненный Олег Дудко вошел в подъезд дома на Родонитовой, дождался, когда генерал выйдет из квартиры, и выстрелил ему в голову. С места происшествия он уехал с Казаковым. Тимониченко спасла экстренная операция.

Также выяснилось, что ранее Дудко спалил Toyota Land Cruiser 200, принадлежавший женщине - исполнительному директору одного из уральских предприятий (у нее возник конфликт с сожительницей Дудко). На место преступления его привез Казаков.

Дело Дудко также рассматривается Чкаловским райсудом.

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